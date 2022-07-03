أعلنت مصالح ولاية الجزائر توفير وسائل النقل الجماعي المختلفة من حافلات وقطارات مجانا لنقل المواطنين الراغبين في متابعة الاستعراض العسكري انطلاقا من نقاط محددة في كل بلديات العاصمة ذهابا وإيابا.

وأشار ذات المصدر أن الإجراء جاء تجسيدا لقرارات السلطات العليا للبلاد المتعلقة بالتحضير العسكري الكبير الذي ستحتضنه ولاية الجزائر صبيحة غد 5 جويلية. على امتداد الطريق السريع المقابل نحو حي مختار زرهوني "حي الموز". قصد تمكين المواطنين من متابعة هذا الاستعراض العسكري الكبير عن قرب.

ولضمان وصول الحافلات إلى موقف منتزه الصابلات قبل ساعة الثامنة صباحا. دعت مصالح ولاية الجزائر المواطنين إلى ضرورة الالتحاق مبكرا بأماكن انطلاق الحافلات.