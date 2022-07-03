حل، مساء الأحد، وفد من حركة حماس بالجزائر العاصمة، برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وذلك حسبما أعلنت الحركة، اليوم الاثنين.

وقالت الحركة، في بيان، إن الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، للمشاركة في الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الجزائرية الـ60.

ويضم وفد الحركة إلى الجزائر، كل من خليل الحية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، سامي أبو زهري، عضو مكتب العلاقات ومحمد عثمان، ممثل الحركة في الجزائر.

وأكدت الحركة في بيان لها أن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ينظرون إلى الثورة الجزائرية كمصدر إلهام يستمدون منه القدوة والمثل في طريقهم نحو تحرير فلسطين كاملة من بحرها إلى نهرها.

وأعربت عن تقديرها الكبير لهذه الدعوة الكريمة التي حرصت من خلالها القيادة الجزائرية على مشاركة الشعب الفلسطيني ومقاومته في الاحتفالات الوطنية بذكرى الاستقلال. ودعت الحركة إلى أن تبقى الجزائر داعمةً على الدوام للشعب الفلسطيني ورافضةً لكل أشكال التعاون والتطبيع مع الاحتلال، وفق البيان.