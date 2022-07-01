أطلقت أمس أشغال إنجاز الشطر الأول من ازدواجية وعصرنة مقطع الطريق الوطني رقم 49 الرابط بين غرداية وورقلة وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

وقد أسندت أشغال ازدواجية وعصرنة وتوسيع هذا المحور من الطريق الوطني 49 إلى أربع مؤسسات وبآجال 15 شهرا، حيث تستهدف تلك الأشغال مسافة 20 كلم وبتكلفة مالية قدرها 3 ملايير دج.

ويندرج هذا المشروع ضمن إستراتيجية إنجاز طريق سريع يربط غرداية بورقلة على مسار الطريق الوطني 49 وذلك ضمن مقتضيات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم قصد مواءمته مع التدفق المتزايد لحركة المرور بين ولايات الجنوب الشرقي والطريق الوطني رقم واحد الذي يشكل عصب شبكة الطريق بين الشمال والجنوب، كما أوضح والي غرداية، بوعلام عمراني.

وستسمح هذه العملية أيضا بإزالة كافة المنعرجات الخطيرة والنقاط السوداء مصدر حوادث المرور المسجلة على مستوى محور الطريق الوطني رقم 49 والتخفيض من مدة الوقت المستغرق وتكلفة النقل بالإضافة إلى تحسين انسيابية حركة المرور ونوعية الخدمات و تحقيق الراحة والسلامة المرورية و تسهيل نقل البضائع بين مدن جنوب البلاد ومراكز الإنتاج و التوزيع الكبرى، مثلما أشير إليه.

وستكون أشغال إنجاز هذا الشطر الأول متبوعة بإطلاق أشغال مقاطع أخرى والتي ستضمن السلامة المرورية على مسافة حوالي 70 كلم مع الحدود الإقليمية لورقلة، مثلما شرح ذات المسؤول.