أعلن نادي الأهلي القطري، ضمه للدولي الجزائري سفيان هني ليكون المحترف الخامس بصفوف الفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2022 – 2023 .

وحسب الموقع الرسمي للنادي، فإن اللاعب وقع عقد انضمامه لصفوف عميد الأندية القطرية، قادما من نادي الغرافة بعقد لمدة سنتين سيدافع فيها عن شعار الأهلي في صفقة تمثل إضافة فنية كبيرة لفريق الأهلي.

ويعتبر سفيان هني واحدا من أفضل اللاعبين المحترفين بدوري النجوم في الموسم الماضي من حيث الإحصائيات حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب أكثر اللاعبين فعالية في صناعة الأهداف وتسجيلها مما يجعله إضافة كبيرة لصفوف الأهلي في الموسم المقبل من حيث النوع وأسلوب اللعب.

وقد برز سفيان هني في الموسم بتسجيله لـ17 هدفا في جميع المسابقات كما ساهم في صناعة 14 هدفا لزملائه الأمر الذي يجعله ثاني أبرز اللاعبين في صناعة الأهداف في الدوري للموسم الماضي. من جانبه أعرب لاعب الوسط الجزائري عن سعادته بالانتقال للأهلي واعدا بتقديم كل قدراته لفريق الأهلي في الموسم الجديد ومتمنيا أن يكون عند حسن ظن الأسرة الأهلاوية. وسينضم سفيان هني لتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة بمعسكره التحضيري بالنمسا استعدادا للموسم الرياضي الجديد.