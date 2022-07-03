استقبل الوزير الأول، أيمن عبد الرحمان، رئيس لجنة تنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحليين ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سايدو أمبوبو، وذلك على هامش زيارة المعاينة الرسمية للجنة تنظيم منافسة "الشان" المقررة في الجزائر في جانفي 2023.

وعرض أمبوبو على الوزير الأول أهم مخرجات زياراته للمنشآت الرياضية المعنية بتنظيم هذا الموعد القاري في كل من وهران، قسنطينة، الجزائر العاصمة والبليدة.

كما أكد الوزير الأول على التزام الدولة على إنجاح هذا الموعد القاري الذي تحتضنه الجزائر،على غرار ما تم إنجازه بمناسبة انعقاد الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط الجارية بوهران.