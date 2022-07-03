أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن تخصيص برنامج استثنائي للتكفل الأحسن بتنقل المسافرين عبر الطرقات قبل وبعد فترة الاحتفال بعيد الأضحى.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم اتخاذ عدة ترتيبات وتدابير، منها تسهيل استقبال المسافرين على مستوى المحطات البرية مع مراعاة توفير معايير السلامة، الأمن والنظافة على مستوى هذه المنشآت. وكذا تدعيم وسائل النقل للاستجابة للطلب المتزايد خلال هذه الفترة، حسب وجهات الخطوط لكل ولاية وضمان المداومة.

كما تم تنظيم عمليات مراقبة استثنائية خلال هذه الأيام، لمتابعة مدى تنفيذ هذا المخطط مع ضمان النوعية في أداء الخدمة.

وأضاف البيان، أنه تم على مستوى مديريات النقل للولايات وضع خلايا مراقبة وتفتيش، تسهر على تطبيق الإجراءات المتخذة والتدابير السالفة الذكر بالتنسيق مع السلطات المحلية وشركة استغلال المحطات البرية للجزائر "سوقرال" خلال الفترة المعنية.