فرضت الصين حجرًا على 1.7 مليون شخص في مقاطعة أنهوي في شرق البلاد بعد الإبلاغ عن حوالي 300 إصابة جديدة الاثنين مع عودة ظهور كوفيد في مناطق معينة.

وتتبع الصين سياسة صارمة لاحتواء الفيروس من خلال تكثيف فحوص الكشف عن الإصابة والحجر الصحي الإلزامي والعزل بمجرد ظهور حالات قليلة.

ويعود الوباء للظهور في أنهوي في وقت يتعافى فيه الاقتصاد الصيني ببطء منذ رُفع في أوائل جويلية إنهاء العزل الذي استمر عدة أشهر في شنغهاي.

فقد أعلنت بلدتان في المقاطعة هما سيشيان ولينغبي عن إغلاق شمل أكثر من1.7 مليون شخص لا يمكنهم مغادرة منازلهم إلا لإجراء اختبار كوفيد.

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (CCTV) لقطات لشوارع خالية في سيشيان خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع صفوف طويلة أمام مراكز الاختبار علمًا أنه سادس اختبار يخضع له السكان في غضون أيام.

أبلغت وزارة الصحة عن 287 حالة إيجابية جديدة في أنهوي اليوم الإثنين ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 1000 حالة في المقاطعة في خلال أيام.