أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، على الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش الوطني الشعبي بقصر الشعب بالعاصمة.

وحضر الحفل المنظم عشية الاحتفال بالذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية، كبار المسؤولين في الدولة يتقدمهم رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي والوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان ورئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، بالإضافة إلى مستشارين لرئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة وضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي وشخصيات وطنية وتاريخية ومجاهدين.

وبذات المناسبة، أشرف الرئيس تبون على تقليد رئيس أركان الجيش الوطني السعيد شنقريحة، رتبة فريق أول.

كما قلد الرئيس تبون رتبة لواء إلى مجموعة من العمداء، ورتبة عميد إلى مجموعة من العقداء، ورتبة عقيد إلى مجموعة من المقدمين، فضلا عن إسداء أوسمة إلى عدد من الإطارات العسكريين والمستخدمين المدنيين، بمقتضى مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 جوان 2022.