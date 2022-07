La délégation comprend Khalil Al-Haya, Chef du Bureau des relations arabes et islamiques du mouvement, Sami Abu Zuhri, Membre du Bureau des relations et Mohamed Othman, représentant du mouvement en Algérie.

Dans une déclaration, le Mouvement a affirmé que le peuple palestinien et sa vaillante résistance considéraient la révolution algérienne comme une source d’inspiration à partir de laquelle ils ont tiré l’exemple et les sur leur chemin vers la libération de la Palestine entièrement de sa mer à son fleuve.

Il a également fait part de son appréciation de cette invitation, par laquelle le gouvernement algérien a assuré la participation et la résistance du peuple palestinien aux célébrations nationales de l’indépendance. Le mouvement a appelé l’Algérie à continuer à soutenir le peuple palestinien et à rejeter toutes les formes de coopération et de normalisation avec l’occupation, selon la déclaration.