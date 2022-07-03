سجلت مصالح الحماية المدنية منذ منتصف جوان الماضي، وفاة 21 شخصا غرقا وإنقاذ 6615 آخرين على مستوى عدة شواطئ عبر التراب الوطني، حسب ما أفادت به اليوم الإثنين حصيلة لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر، أنه في إطار الجهاز العملي المخصص لحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة، سجلت مصالح الحماية في الفترة الممتدة من 16 جوان إلى 03 جويلية، "21 غريقا، منهم 10 غرقى على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة و11 غريقا في الشواطئ المسموحة للسباحة منهم 08 خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية".

وعلى مستوى "427 شاطئ مسموح للسباحة، تم تسجيل 9843 تدخل سمح بإنقاذ 6615 شخص من موت محقق وكذا إسعاف 2755 آخرين بعين المكان على مستوى مراكز حراسة شواطئ، حيث تم التكفل بالضحايا إلى جانب نقل 461 جريح إلى المصالح الاستشفائية".

وفيما يتعلق بالسباحة في المجمعات والبرك المائية، أكد ذات المصدر، أن هذه الظاهرة لا تزال تخلف خسائر بشرية على المستوى الوطني، بحيث "تم تسجيل 55 حالة وفاة منذ 01 ماي 2022، غالبيتهم أطفال، وذلك رغم الحملات التحسيسية والتوعوية التي نظمت خلال كل فترة موسم الاصطياف".