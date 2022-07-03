تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد (ولاية ميلة) من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و40 سنة تورطوا في قضية "الحرق العمد لغابة ببلدية المشيرة"، حسبما علم اليوم الإثنين من مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وتعود حيثيات هذه القضية، استنادا لذات المصدر، إلى تلقي أفراد الفرقة مكالمة هاتفية مفادها نشوب حريق بغابة الفحام بمشتة الشجرة الواقعة ببلدية المشيرة، ليتم على الفور تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان رفقة أفراد الشرطة التقنية وأفراد من الفرقتين الإقليميتين للدرك الوطني بالمشيرة والتلاغمة، وعند الوصول إلى عين المكان والقيام بالمعاينات اللازمة تبين أن الحريق أتلف مساحة تقدر بحوالي 1.200 متر مربع.

وفور إخماد الحريق من طرف المصالح المختصة تمت مباشرة التحريات والاستعلامات ما مكن من معرفة الفاعلين القاطنين ببلدية المشيرة، وبعد توقيفهم وأخذ تصريحاتهم تمت مواجهتهم بالأدلة المادية فاعترفوا بالجرم المنسوب إليهم.

وقد أفادت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة أنه تم بعد استيفاء الإجراءات القانونية تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.