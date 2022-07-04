كشفت تقارير إعلامية مختلفة أن هناك بعض المخاوف في محيط فريق مانشستر سيتي من إمكانية مغادرة الدولي الجزائري رياض محرز مجانا مع نهاية عقده في صيف 2023.

وذكرت موقع" سيتي ترانسفر روم" أن رياض، الذي شارك في 188 مواجهة مع "السكاي بلو" مسجلا 63 هدفا وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة بالإضافة إلى كأس الرابطة والدوري الممتاز لثلاث مرات، ينتظر اقتراحا من فريقه يتضمن عرضا جديد.

نفس المصدر أوضح أن قائد " الخضر" من الأرجح أن يكون متواجد في صفوف "السيتزن " الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل غابرييل خيسوس وفرضية مغادرة رحيم سترلينغ، اللذان ينافسانه في المنصب ذاته.