بلغ التضخم 78.6 بالمائة بمعدل سنوي، في جوان في تركيا وهو أعلى مستوى منذ 1998 على ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الاثنين.

ويعود الارتفاع الكبير جدا في الأسعار بجزء كبير منه إلى انهيار الليرة التركية التي خسرت حوالي نصف قيمتها في غضون سنة في مقابل الدولار الأمريكي. وكان التضخم بلغ 73.5 بالمائة في ماي بوتيرة سنوية، وهو لم يسبق أن وصل إلى هذه المستويات منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان للسلطة في 2003.

وأصبحت هذه المسألة حساسة جدا في تركيا قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في جوان 2023 إذ تتهم المعارضة والكثير من خبراء الاقتصاد مكتب الاحصاءات الوطني بالتقليل بالنصف من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

وقالت مجموعة البحث حول التضخم المؤلفة من خبراء اقتصاد أتراك مستقلين، صباح الاثنين إن التضخم بلغ في الواقع175.5 بالمائة أي أكثر بمرتين من المعدل الرسمي المعلن.

ورغم التضخم الذي يشهد تسارعا متواصلا والمخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا يرفض البنك المركزي التركي رفع نسب الفائدة الرئيسية التي تبقى عند 14 بالمائة منذ ديسمبر.