سجل اللاعب الفرانكو جزائري، ياسين عدلي أول ظهور له بقميص آسي ميلان الإيطالي وذلك خلال أول حصة تدريبية جرت اليوم لـ"الروسونيري".

وسيلعب عدلي، المرشح للانضمام إلى "الخضر" شهر سبتمبر المقبل، هذا الموسم رفقة مواطنه إسماعيل بن ناصر، حيث عاد اللاعب إلى الميلان المالك الأصلي لعقده بعد أن تم إعارته إلى نادي بوردو.

من جهته عقد مدرب الفريق اللومباردي، ستيفان بيولي ندوة صحفية للحدث عن الموسم المقبل، كما عرّج خلال كلامه على اللاعبين ورد على سؤال حول اللاعب الذي سيفاجأ أكثر هذا الموسم فقال :" "إذا كان هناك لاعب أتوقع منه الكثير ويمكن أن يصبح في المقدمة، فهو إسماعيل بن ناصر".

أما عن عدلي فأضاف في تصريحات نقلها موقع "ميلان لايف": عدلي ممتع للغاية، من الناحية الفنية له إمكانيات ويجيد اللعب بالرأس يتعين رؤيته في أي موقع يمكن استغلاله بشكل أفضل". وختم:" ستساعدنا هذه الفترة على التعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل وفهم أي مركز على أرضية الملعب يمكنه اللعب أكثر، هو ذكي جدا".