التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الاثنين، عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ضد المدير العام السابق لشركة تسيير خدمات ومنشآت مطارات الجزائر، الطاهر علاش، المتابع في قضايا تتعلق بالفساد.

كما التمس وكيل الجمهورية إيداع المتهم المؤسسة العقابية.

ويتابع الطاهر علاش الذي أنهيت مهامه شهر ماي المنصرم، بجنح "التبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، سيما خلال إنجاز وتسيير مطار الجزائر الدولي".

وفي نفس القضية، التمس وكيل الجمهورية في حق باقي المتهمين عقوبات تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة كل الأموال والحسابات البنكية والعقارات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.