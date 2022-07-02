أصبحت شركة "BYD" الصينية الرائدة عالميا في مبيعات السيارات الكهربائية، لتزيح تسلا عن عرش سوق السيارات الكهربائية لأول مرة في التاريخ، حسبما ذكرت وكالة المعلومات الاقتصادية الصينية "تسايليان".

ووفقا للوكالة، في الأشهر 6 الأولى من العام "BYD" باعت أكثر من 641 ألف سيارة كهربائية بزيادة بلغت 315% نقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

بينما باعت شركة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" 564 ألف سيارة في نفس الفترة.

شركة "BYD" هي شركة تصنيع سيارات ومحركات وشاحنات، تأسست في سنة 1995 كجزء من شركة لصناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن تحمل الاسم ذاته.