قالت الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين أن شيرين أبو عاقلة قُتلت، على الأرجح، من موقع إسرائيلي لكن "ما من سبب" يؤكد أنه إطلاق نار متعمد.

وأضافت أن الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية لا تتيح التوصل إلى "استنتاج نهائي" في ما يتعلق بمصدر الرصاصة التي قتلتها في 11 ماي وتسلمتها من السلطات الفلسطينية.

من جهته، قال جيش الاحتلال أنه سيواصل التحقيق في مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة بعد أن أخفقت الفحوص الجنائية التي أجرتها السلطات الأمريكية في تحديد مصدر الرصاصة التي قتلتها.

وأضاف أن قرارا بخصوص ما إذا كان سيبدأ تحقيقا جنائيا سيصدر بعد انتهاء فحوصه العملية.