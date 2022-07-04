تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي وادي الجمعة بأمن ولاية غليزان في ظرف وجيز من توقيف شخصين تورطا في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والتي راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر مع استرجاع أداة الجريمة ممثلة في مفك براغي.

وهذا بعد تلقي بلاغ عبر الرقم الأخضر(1548) مفاده تعرض أحد الأشخاص لإصابات بليغة على مستوى الصدر جراء تعرضه لطعنات بواسطة آلة حادة، على جناح السرعة تنقلت قواتنا إلى عين المكان ليتم اكتشاف الضحية ملقى على الأرض، أين تم نقله من قبل الحماية المدنية إلى المؤسسة الاستشفائية " محمد بوضياف" غليزان.

التحريات التي مكنت في وقت وجيز من توقيف شخصين مشتبه تورطهما في جريمة القتل، أين أفضت التحقيقات معهما إلى إسترجاع أداة الجريمة المستعملة في عملية الإعتداء المتمثلة في مفك براغي والذي كان مخبأ بإحكام داخل محرك المركبة.

بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهما أمام العدالة عن قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار، عدم الإبلاغ عن جناية مع عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.