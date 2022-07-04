استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الذي حل اليوم بالجزائر العاصمة.

وخص الرئيس تبون الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي حل بعد ظهر اليوم الإثنين بالجزائر للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية باستقبال رسمي بأرضية مطار هواري بومدين الدولي.

كما حل رئيس دولة فلسطين الشقيقة، محمود عباس، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

وكان في استقبال محمود عباس بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ووزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي.

كما حلت رئيسة جمهورية إثيوبيا، ساهلي وورك زودي، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

وكان في استقبال رئيسة إثيوبيا بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، و وزيرة البيئة، سامية موالفي.

وحل كذلك رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، بعد ظهر اليوم الإثنين بالجزائر للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

وكان في استقبال رئيس النيجر بأرضية مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة و وزير الاتصال، محمد بوسليماني.