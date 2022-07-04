بمناسبة الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، أصدر حزب جبهة القوى الاشتراكية بيانا وقعه أمينه الأول، يوسف أوشيش، دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات و خطوات ملموسة من شأنها إعادة بناء الثقة.

و لخص الأففاس هذه الخطوات في تدابير مستعجلة تخص الانفتاح و التهدئة.

كما دعا أول حزب معارض في الجزائر إلى تقييم حصيلتنا جماعيا برصانة و تبصر، من أجل فتح آفاق لإعادة بعث الأمل و الثقة.

و ركز بيان الأففاس على ضرورة تحقيق الإجماع الوطني، و جاء في البيان : "كل واحدة و واحد منا مدعوة ومدعو لقياس حجم متطلبات اللحظة السياسية، حيث وحده الإجماع الوطني باستطاعته رفع هذا التحدي بالنظر لتعدد المشاريع ولتعقيد العقبات التي تعترضنا".

و أضاف : "أكثر من أي وقت مضى، علينا أن نظهر تبصرا وتمكنا فرديا وجماعيا من خلال التصرف بحرية و لكن بمسؤولية كذلك".

و فيما يخص الاحتفالية بستينية الاستقلال، أشار البيان إلى أن هذه المناسبة "تضعنا كلنا أمام حتمية فتح حوار وطني شامل، مسؤول وشفاف بهدف الشروع في مسار سياسي وديمقراطي حقيقي للتغيير، و هنا المسؤولية تقع على عاتق السلطة بالمقام الأول"

كما تطرق الحزب إلى مسألة البناء المغاربي و التي تعتبر إرادة الشعوب الشقيقة في المنطقة و التواقة إلى بناء مصير مشترك صاغه كفاحها الجماعي ضد الاستعمار.

و أكد في هذا الصدد أنه "لا يمكن بناء المغرب الكبير بعيدا عن المباديء التي أرداها الأباء المؤسسون لدول منطقتنا و في مقدمتها بناء مجموعة إقليمية مستقلة. فلا يمكن بناء المغرب الكبير بالارتكاز أو تحت سيطرة القوى الخارجية التوسعية و الاستعمارية".

كما دعا إلى الإبقاء على شعلة الامل و أن لا ننسى أبدا أن شعبنا سبق و ان كان مثالا لتحرر و الاستقلال.