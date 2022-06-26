وضعت جمعية القلب الأمريكية قائمة مرجعية بالعوامل الخاصة بصحة القلب المثلى، والتي كانت تُسمى Life’s Simple 7، وأطلق عليها الآن اسم Life’s Essential 8.



في السابق، تضمنت القائمة سبعة عناصر أساسية، بما في ذلك النظام الغذائي والوزن والنشاط البدني والمزيد.



وأضافت جمعية القلب الأمريكية إلى القائمة نشاطا جديدا "يُعتقد أنه ضروري لصحة القلب"، وهو النوم، حيث يشير مقياس النوم الجديد الآن إلى أن النوم الصحي مهم أيضا لصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.



وعلاوة على ذلك، لا تتضمن هذه الممارسة القيام بالكثير من النشاط، بل مجرد الاسترخاء.



وأوضح بحث نُشر في مجلة Circulation: "تعد مدة النوم الآن مكونا أساسيا لصحة القلب والدماغ المثالية"،



ومن خلال قياس متوسط ​​ساعات النوم في الليلة، وجد فريق البحث أن المدة "المثالية" للنوم تتراوح ما بين سبع إلى تسع ساعات للبالغين.



وعندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وما دون ذلك، يجب أن تكون مدة النوم من 10 إلى 16 ساعة لكل 24 ساعة.



وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة يجب أن تتراوح مدة النوم لديهم بين 9 و12 ساعة.



والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما، يجب أن يستهدفوا ما بين 8 إلى 10 ساعات نوم.



وقال رئيس جمعية القلب الأمريكية دونالد إم لويد جونز: "يعكس المقياس الجديد لمدة النوم أحدث نتائج الأبحاث: يؤثر النوم على الصحة العامة، والأشخاص الذين لديهم أنماط نوم أكثر صحة يديرون العوامل الصحية مثل الوزن أو ضغط الدم أو مخاطر الإصابة به، ومرض السكري من النوع الثاني بشكل أكثر فعالية".



وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، فإن التقدم في طرق قياس النوم، مثل الأجهزة القابلة للارتداء، يوفر الآن للناس القدرة على مراقبة عادات نومهم في المنزل بشكل روتيني وموثوق".



وحددت الجمعية أول مجموعة من المقاييس لصحة القلب المثلى في عام 2010. وفي وقت لاحق من عام 2017، وتم ربط صحة الدماغ أيضا بصحة القلب والأوعية الدموية.



ووقع الآن دمج نتائج هذه الأبحاث لتحديد العوامل الخاصة بصحة القلب المثلى في القائمة الجديدة Life's Essential 8.



ووقع إعادة تعريف أربعة من المقاييس الأصلية لتتوافق مع الإرشادات الأحدث وتمت إضافة النوم.



وأضاف لويد جونز: "تُعد Life's Essential 8 خطوة كبيرة إلى الأمام في قدرتنا على تحديد متى يمكن الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ومتى تكون دون المستوى الأمثل. يجب أن ينشط الجهود لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية لجميع الناس وفي كل مرحلة من مراحل الحياة".



وتشير العديد من الأبحاث إلى أنه يمكن منع أكثر من 80% من جميع أحداث القلب والأوعية الدموية باتباع نمط حياة صحي. والنوم هو مجرد عامل واحد لصحة القلب.



وتتضمن قائمة العوامل التي يجب مراعاتها من أجل صحة جيدة للقلب ما يلي:



- الحمية الصحية



- النشاط البدني



- التعرض للنيكوتين



- مدة النوم



- مؤشر كتلة الجسم



- شحوم الدم (الكوليسترول والدهون الثلاثية)



- جلوكوز الدم



- ضغط الدم