توجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مقام الشهيد بالجزائر العاصمة، حيث ترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية، وهذا بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

وقام الرئيس تبون بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري والوقوف دقيقة صمت وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية المظفرة.

وكان رئيس الجمهورية مرفوقا بكل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، وكذا كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء في الحكومة، إلى جانب عدد من المجاهدين.