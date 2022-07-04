تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات داخلية واجتياح موجة حر شديدة لبعض ولايات جنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن أمطارا رعدية ستتساقط بداية من ظهيرة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على ولايات أم البواقي، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس وتلمسان. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 15 و20 ملم محليا.

أما ولايات عين صالح، تيميمون، بني عباس، أدرار، تندوف وبرج باجي مختار، فتجتاحها بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء، موجة حر شديدة قد تتعدى فيها درجات الحرارة 45 درجة مئوية تحت الظل.