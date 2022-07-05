شهدت الجزائر، اليوم الثلاثاء، تنظيم استعراض عسكري ضخم من طرف الجيش الوطني الشعبي، تحت إشراف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، وهذا في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

وقد افتتح هذا الاستعراض العسكري بالاستماع إلى النشيد الوطني، تلته كلمة للرئيس تبون أمام الحضور الرسمي والجماهيري، أكد فيها أن هذا المشهد المهيب لجزائر الفخر بأمجادها والوفاء لشهدائها الأبرار، يضفي "وجها استثنائيا لعيد إحياء الذكرى الـ60 لاستعادة السيادة الوطنية".

بعدها، أعطى رئيس الجمهورية إشارة انطلاق هذا الاستعراض الذي استهل بتحليق طائرات القوات الجوية التي زينت سماء الجزائر بالألوان الوطنية.

وشاركت في الاستعراض القوات البرية والجوية والدفاع الجوي عن الإقليم والقوات البحرية والدرك الوطني، إلى جانب مختلف تشكيلات الحرس الجمهوري وكذا مربعات تمثل مختلف مدارس الجيش الوطني الشعبي وأخرى تمثل أسلاك الأمن الوطني، الحماية المدنية والجمارك.

وتضمن العرض أيضا تشكيلة من الدبابات المعصرنة بمختلف الأنواع وآليات الإسناد ومنصات صواريخ والمدفعية وعربات قتالية، بالإضافة إلى تشكيل جوي وبحري يتكون من عدة أنواع من الطائرات والسفن والفرقاطات.

وجرى هذا الاستعراض العسكري على مستوى الطريق الوطني رقم 11، المحاذي لجامع الجزائر، والذي تزين بالأعلام الوطنية وصور شهداء الثورة التحريرية، حيث اصطفت على جوانبه جماهير أبت إلا أن تحضر هذا الاستعراض العسكري الذي يأتي ترسيخا للتقاليد العسكرية العريقة للجيش الوطني الشعبي.

وعرف هذا الحدث مشاركة رؤساء ووفود عدة دول شقيقة وصديقة، يتقدمهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، رئيسة إثيوبيا، ساهلي وورك زودي، رئيس النيجر، محمد بازوم، رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي.

كما حضر الاستعراض العسكري أيضا رئيسة مجلس الشيوخ الايطالي، ماريا اليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي، وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، ووزير التسامح الاإماراتي، نهيان بن مبارك آل نهيان، الذين كانوا قد حلوا أمس الاثنين ضيوفا على الجزائر لمشاركتها فرحة الذكرى الستينية لاسترجاع سيادتها الوطنية.