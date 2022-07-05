مباشر نقلا عن التلفزيون العمومي:

* استهل الاستعراض بتحليق طائرات القوات الجوية التي زينت سماء الجزائر بالألوان الوطنية.

لتأتي بعدها تشكيلات من القوات البرية والجوية والدفاع الجوي عن الإقليم والقوات البحرية والدرك الوطني، إلى جانب مختلف تشكيلات الحرس الجمهوري وكذا مربعات تمثل مختلف مدارس الجيش الوطني الشعبي وأخرى تمثل أسلاك الأمن الوطني، الحماية المدنية والجمارك.

* قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتفتيش المربعات المتراصة التي ستقوم بالاستعراض العسكري الضخم على وقع 60 طلقة مدفاعية.

وبعد ذلك ألقى الرئيس تبون كلمة قال فيها "نجدد تقدير الأمة بذرع الجزائر جيشنا الوطني الشعبي حامل لواء جيش التحرير".

وأضاف رئيس الجمهورية "الجيش متلاحم مع الشعب ويزداد مهابة ورفعة لما يحظى به من مكانة في وجدان الأمة".

وختم الرئيس تبون " نحن مدعوون في ظرف محفوف بالتحديات إلى المساهمة في تثبيت مرتكزات دولة المؤسسات والحق والقانون".

وأعلن بعدها الرئيس تبون الانطلاق الرسمي للعرض العسكري.

* سيكون الجزائريون على موعد مع استعراض عسكري ضخم ينظمه الجيش الوطني الشعبي، تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إحياء للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

ويأتي تنظيم هذا الاستعراض العسكري ترسيخا للتقاليد العسكرية العريقة للجيش الوطني الشعبي، حيث سيجوب الطريق الوطني رقم 11، المحاذي لجامع الجزائر نحو حي مختار زرهوني بالمحمدية، وسيبث على المباشر عبر كافة القنوات التلفزيونية الوطنية.

وسيجري هذا الاستعراض بحضور رؤساء ووفود عدة دول شقيقة وصديقة، سيشاركون الجزائر فرحتها بهذا الحدث المجيد.

ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، الذي خصه الرئيس تبون، باستقبال رسمي لدى وصوله إلى الجزائر، ورئيس دولة فلسطين، محمود عباس، بالإضافة إلى رئيسة جمهورية إثيوبيا، السيدة ساهلي وورك زودي، ورئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ماريا اليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وكذا وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان الذين حلوا أمس الإثنين ضيوفا على الجزائر.