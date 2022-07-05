قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتفتيش المربعات المتراصة التي ستقوم بالاستعراض العسكري الضخم على وقع 60 طلقة مدفاعية.

مباشر نقلا عن التلفزيون العمومي:

وسيكون الجزائريون على موعد مع استعراض عسكري ضخم ينظمه الجيش الوطني الشعبي، تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إحياء للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

ويأتي تنظيم هذا الاستعراض العسكري ترسيخا للتقاليد العسكرية العريقة للجيش الوطني الشعبي، حيث سيجوب الطريق الوطني رقم 11، المحاذي لجامع الجزائر نحو حي مختار زرهوني بالمحمدية، وسيبث على المباشر عبر كافة القنوات التلفزيونية الوطنية.

وسيجري هذا الاستعراض بحضور رؤساء ووفود عدة دول شقيقة وصديقة، سيشاركون الجزائر فرحتها بهذا الحدث المجيد.

ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، الذي خصه الرئيس تبون، باستقبال رسمي لدى وصوله إلى الجزائر، ورئيس دولة فلسطين، محمود عباس، بالإضافة إلى رئيسة جمهورية إثيوبيا، السيدة ساهلي وورك زودي، ورئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ماريا اليزابيتا ألبيرتي كازيلاتي، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وكذا وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان الذين حلوا أمس الإثنين ضيوفا على الجزائر.