أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن "عقوبة محاولة أداء الحج بدون تصريح تصل إلى 10 آلاف ريال (2.665 دولاراً)"، مؤكدة جاهزيتها لتأمين الموسم ومنع المخالفات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الوزارة، أن "عقوبة نقل أشخاص غير المصرح لهم بأداء الحج تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) عن كل شخص مخالف، فضلاً عن السجن مدة تصل إلى 6 أشهر".

ولفتت الوزارة، إلى أن "الوافد الذي يتورط في عمليات نقل حجاج مخالفين سيواجه الترحيل من المملكة بعد تنفيذ العقوبة المقررة، كما ستتم مصادرة المركبة التي شاركت في المخالفة".

وتوعدت السلطات السعودية، أمس الإثنين، ناقلي الحجاج غير المصرح لهم بالسجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال عن كل شخص يتم نقله.

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الداخلية السعودية، ونشرته جريدة عكاظ، أكدت أن الغرامة المالية ستكون عن كل شخص تم نقله من غير المصرح لهم بالحج.

يشار إلى أن ارتفاع تكلفة الحج هذا العام تأثرت به معظم البلدان العربية نظرا لزيادة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الرحلات الجوية في جميع الشركات في المنطقة والعالم، وارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى 15%.

وتصدرت دولة قطر قائمة تكلفة الحج في الدول العربية هذا الموسم 1443، بتكلفة تبدأ من 32 ألف ريال قطري (8788 دولارا)، وتصل إلى 70 ألف ريال (19225 دولارا).