أدان القطب الجزائي الوطني المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، مساء يوم الإثنين، المدير العام السابق لشركة تسيير خدمات ومنشآت مطار الجزائر العاصمة، الطاهر علاش، بعقوبة بثماني سنوات شجنا نافدا مع الأمر بإيداعه في الجلسة بعد متابعته في تهم متعلقة بالفساد.

كما ألزم رئيس القطب المتهم بدفع غرامة مالية قيمتها مليون دينار جزائري مع مصادرة كل المحجوزات. وتوبع الطاهر علاش، الذي أنهيت مهامه شهر ماي المنصرم، بجنح "التبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، سيما خلال إنجاز وتسيير مطار الجزائر الدولي".

وأدين في نفس القضية، باقي المتهمين بعقوبات تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات سجنا نافدا. وكان وكيل الجمهورية لذات القطب قد التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهم علاش وايداعه المؤسسة العقابية. والتمس في حق باقي المتهمين عقوبات تتراوح بين سنتين و10 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة كل الأموال والحسابات البنكية والعقارات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.