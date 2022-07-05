أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بساحة رياض الفتح (الجزائر العاصمة)، على تدشين معلم "أصدقاء الثورة الجزائرية''، وهذا بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية.

ويتمثل هذا المعلم التذكاري في جدارية تحمل أسماء أصدقاء الثورة التحريرية المجيدة من الأجانب، مرصعة بعبارة ''أصدقاء الثورة: إخوة في الكفاح، عرفان دائم".

وكان رئيس الجمهورية مرفوقا، خلال مراسم تدشين هذا المعلم التذكاري، بكل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، وكبار المسؤولين في الدولة وأعضاء في الحكومة، إلى جانب شخصيات وطنية ومجاهدين.