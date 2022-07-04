توفي خمسة أشخاص وأصيب ستة آخرون في حادث مرور وقع فجر اليوم الثلاثاء بالطريق الوطني رقم 01 في محوره العابر لولاية الجلفة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" إن الحادث المروري المميت الناجم عن اصطدام بين مركبات وقع بالطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين ولايتي الجلفة والأغواط وبالضبط على مستوى منطقة رأس الريح التابعة إقليميا لبلدية الجلفة.

وأضاف نفس المصدر إن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة خمسة أشخاص إصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى أقرب مؤسسة استشفائية.