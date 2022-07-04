دعا نادي بلاكبيرن الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى ببريطانيا، جمهوره من المسلمين لإقامة صلاة عيد الأضحى في ملعبه السبت المقبل.

وجاء إعلان النادي، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "الملعب سيكون جاهزا لاستقبال المصلين في يوم العيد. "نحن فخورون بأن نعلن، أننا سنفتح الأبواب في (إيوود بارك) أمام المسلمين لاستضافة صلاة عيد الأضحى يوم السبت 9 جويلية ".

وسبق للنادي بلاكبيرن فتح أبواب ملعبه في عيد الفطر الماضي، حيث صلى المسلمون المقيمون في المدينة صلاة العيد داخل ملعبه "إيوود بارك".

وأعلن النادي في بيانه أنه سيعمل على تجهيز كل الخدمات، وستكون هناك حافلات لنقل المصلين، وتوقع أن يحضر إلى الملعب نحو 3 آلاف مصل. وأكد النادي فخره بكونه النادي الأول في بريطانيا الذي يفعل هذا الأمر.