دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى المساهمة في تثبيت مرتكزات دولة المؤسسات والحق والقانون، دولة تتكرس فيها روح المواطنة وقيم التضامن ويتجدر فيها الشعور بالواجب الوطني.

وفي كلمة له بمناسبة إشرافه على انطلاق الاستعراض العسكري بالعاصمة في ذكرى إحياء ستينية الاستقلال قال رئيس الجمهورية "إنني أشد على أيدي الأشداء المرابطين على الحدود ونسور العلا وحفظة رياس البحر الأمجاد وأؤكد من جديد أننا جميعا من مواقعنا مدعوون في ظرف محفوف بالتحديات إلى المساهمة في تثبيت مرتكزات دولة المؤسسات والحق والقانون، دولة تتكرس فيها روح المواطنة وقيم التضامن ويتجدر فيها الشعور بالواجب الوطني"

وأضاف رئيس الجمهورية "لنجعل من ذلك قناعة في ضمائرنا وغاية نبيلة لمساعينا ونجعل من أيامنا التاريخية محطات شاهدة على الوفاء للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة ولنتخذ منها معالم مرشدة لخدمة وطننا المفدى وشعبنا الأبي.