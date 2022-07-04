ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات، وسط خفض محتمل للإنتاج في النرويج.

وطغت المخاوف من نقص الإمدادات بالتزامن مع زيادة الطلب على الوقود، من ركود عالمي محتمل مع تسجيل التضخم لمستويات قياسية في العديد من دول العالم. وبحلول الساعة 07:58 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبربنحو 0.36 بالمائة، ليسجل 113.91 دولارًا للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر أوت بنحو 1.81بالمائة إلى 110.39 دولارًا للبرميل. ولم يتم التوصل إلى تسوية بشأن خام غرب تكساس الوسيط أمس الإثنين بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.

ووجدت أسعار النفط دعما من مخاوف الإمدادات الناجمة عن العقوبات الغربية على الشحنات القادمة من روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، والمخاوف بشأن قدرة كبار المنتجين في الشرق الأوسط على زيادة الإنتاج والنزاعات العمالية في النرويج.

وقالت النقابة التي تقود الإضراب الصناعي إن عمال الأوفشور النرويجيين بدأوا اليوم الثلاثاء إضرابا من شأنه أن يحد من إنتاج النفط والغاز، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

من جانبها أعلنت شركة النفط النرويجية إكوينور أن الإضراب من المتوقع أن يخفض إنتاج النفط والغاز بمقدار 89 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا، منها إنتاج الغاز يصل إلى 27500 برميل يوميًا.