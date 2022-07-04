سجلت عدة مدن عربية، اليوم الثلاثاء، أعلى 10 درجات حرارة في العالم، وفق ما رصده موقع "EldoradoWeather" المتخصص.

وبحسب ما ذكر موقع "EldoradoWeather"، فقد بلغت درجة الحرارة 48.2 درجة مئوية في مدينة عين صالح بتمنراست، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، وتبعتها عدة مدن عربية من حيث الحرارة، على الشكل الآتي: "

- أدرار: 47.8 درجة مئوية.

- تيميمون: 47.6 درجة مئوية.

- الجهراء بالكويت: 47.4 درجة مئوية.

- الجولية - المنيعة حاليا: 47.3 درجة مئوية.

- بني عباس :47.2 درجة مئوية.

- الصليبية بالكويت: 47 درجة مئوية.

- العبدلي بالكويت: 46.8 درجة مئوية.

- عين التمر بالعراق: 46.8 درجة مئوية.

- الوفرة بالكويت: 46.8 درجة مئوية".

-في حين بلغت الحرارة في مدينة أميدية بإيران: 46.8 درجة مئوية.