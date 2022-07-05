ستنظم عروض للألعاب النارية عبر كامل التراب الوطني، سهرة اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا، وهذا في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار برنامج الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين للاستقلال، سيتم تنظيم عروض شيقة للألعاب النارية بكامل التراب الوطني على مستوى 58 ولاية، وهذا ابتداء من الساعة التاسعة مساء". وبالنسبة للجزائر العاصمة، ستقام عروض الألعاب النارية على مستوى منتزه الصابلات، يضيف المصدر ذاته.