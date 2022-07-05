نظّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، الثلاثاء، وقفة لفرق الكشافة، احتفالا بالذكرى السنوية الـ 60 لاستقلال الجزائر.

وشارك في الوقفة، التي نظّمتها الحركة في حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة، عدد من الشبان والأطفال.

وأدى أفراد فرق الكشافة التحية للعلمين الجزائري والفلسطيني. وهنّأ القيادي في حركة "حماس"، جمال العقيلي، الجزائر بذكرى استقلالها.

وقال في كلمة خلال الوقفة: "تتشابه قضية الشعب الجزائري المناضل مع قضية الحق والعدل الفلسطينية وأشاد باحتضان الجزائر للقضية الفلسطينية على كافة المستويات "السياسية والثقافية والشعبية والرياضية".

وحل، الأحد الماضي، وفد من حركة حماس بالجزائر العاصمة، برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الـ 60 لانتصار الثورة الجزائرية.