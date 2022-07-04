تنظم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، غدا الأربعاء، رحلة بحرية مجانية بين الجزائر العاصمة وتيبازة، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 للاستقلال، حسبما أفاد به أمس الإثنين بيان للوزارة.

وجاء في البيان: "في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال تحت شعار (تاريخ مجيد وعهد جديد)، تنظم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، رحلة بحرية مجانية، ذهابا وإيابا، على متن باخرة (سيرايدي) وذلك يوم 6 جويلية 2022، من المسمكة بميناء الجزائر العاصمة نحو تيبازة".

وستنطلق رحلة الذهاب من العاصمة على الساعة العاشرة صباحا، بينما تكون العودة ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، حسب نفس المصدر.