يتواصل التنديد الفلسطيني بنتائج التحقيق الأمريكي في اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، في 11 ماي الماضي، وسط إصرار على متابعة القضية في المحاكم الدولية، خاصة أمام المحكمة الجنائية.

يأتي ذلك ردا على نتائج تحقيق أمريكي بعد معاينة الرصاصة التي اغتالت مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية بعد إصابتها في الرأس، لم تحدد الجهة التي تسببت في الجريمة، ما أثار ردود فعل فلسطينية، مستنكرة ما وصفته بأنه "محاولات لحجب الحقيقة" في قضية الاغتيال.

وأعلن الجانب الأمريكي أمس الإثنين "عدم التوصل" إلى نتائج "واضحة بشأن الفحص الفني للمقذوف الذي اغتال أبو عاقلة بسبب وجود أضرار بالغة"، ما نفته النيابة العامة في فلسطين بشكل قاطع حيث أعلنت تسليم المقذوف إلى الولايات المتحدة لفحصه فنيا، بعد أن خلص تقريرها إلى أن قناصا صهيونيا أطلق النار على الصحفية الفلسطينية بشكل متعمد، وأصابها في الرأس مباشرة أثناء مباشرتها عملها الصحفي.

الرئاسة الفلسطينية أكدت أنها لن تقبل "التلاعب" بنتيجة التحقيق الفلسطيني في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة ودعت واشنطن إلى تحميل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن مقتلها.

وفي السياق، قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح: "لن نقبل بأي حال من الأحوال التلاعب بنتيجة التحقيق وسنتابع قضية اغتيالها في المحاكم الدولية خاصة أمام المحكمة الجنائية باعتبار أن الاحتلال هو المسؤول عن قتلها وعليه أن يتحمل النتائج".