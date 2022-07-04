خرج ثلاثي المبارزة الجزائري (رجال) في اختصاص الشيش فلاح داني آدم وماضي يوسف وحروي سليم، اليوم الثلاثاء، من الدور الأول من المنافسة التي تندرج لحساب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بقصر المؤتمرات بوهران، بعد فشلهم في تجاوز منافسيهم في مجموعاتهم.

وانهزم هروي سليم في المجموعة الأولى، أمام كل من الفرنسي ايديري الكساندر(3-5) والقبرصي توفاليداس اليكس (1-5) والإيطالي بيناتشي غيلوم (2-5) والصربي كوك فيلجكو(5-2) والمصري علاء الدين أبو القاسم(4-5). كما خسر فلاح في مجموعته الثالثة أمام الفرنسي أليس ميدي (5-2) والكرواتي فيليبس بيتار (5-2) والإيطالي لوبيري إدواردو(5-1)، والمصري محمد عصام (5-3) والإسباني لافادور كارلوس(5-0).

بدوره، لم يستطع مواطنهما ماضي يوسف اجتياز مرحلة المجموعات (المجموعة ب)، فانهزم أمام كل من التركي مينينو مارتينو (5-0) والمصري محمد حمزة (5-2) والإيطالي فيليبي دافيد (5-1) والفرنسي بيبار تيفان (5-1)، والبرتغالي ماسيدور لويس(5-2).

وكانت العناصر الوطنية في اختصاصي سيف الحسام والسيف قد غادروا المنافسة من الأدوار الأولى خلال اليومين الأولين من المنافسة، باستثناء المبارزة سوسن بوضياف، التي توجت أول أمس الأحد بالميدالية الذهبية، عقب فوزها على المبارزة الإيطالية مورميل شيرا.