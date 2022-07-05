هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، الجزائريين حكومة وشعبا، بمناسبة مرور60 عاماً على استقلال الجزائر حسب ما ورد في الموقع الرسمي للخارجية

وجاء في تهنئة بلينكن: "باسم الحكومة الأمريكية، أقدم تمنياتي الخالصة إلى الجزائريين حكومة وشعبا بمناسبة ذكرى استقلال الجزائر في 5 جويلية."

وقال بلينكن: "تعود علاقاتنا (مع الجزائر) إلى معاهدة السلام والصداقة لعام 1795. ومنذ ذلك الحين، طوّر الجزائريون والأمريكيون روابط اقتصادية، وتعليمية، وثقافية، قوية ومتنامية."

وأضاف: "لقد زرت الجزائر في مارس للتباحث مع الرئيس تبون ووزير الخارجية لعمامرة، حول مواصلة تعميق هذه العلاقات". كما أعربت الولايات المتحدة عن "تقديرها لكونها ضيف شرف في معرض الجزائر الدولي الأخير"، يواصل بلينكن، مؤكدا تطلّع واشنطن إلى "تعزيز مصالحها الاقتصادية والأمنية المشتركة مع الجزائر".