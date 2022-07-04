أوقعت قرعة دورة كرة القدم للألعاب الإسلامية (كونيا-2022) التي سحبت يوم الإثنين المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة في المجموعة الأولى رفقة كل من تركيا (البلد المنظم) السنغال والكاميرون.

وتتكون المجموعة الثانية من كل من العربية السعودية والمغرب وأذربيجان وإيران.

للإشارة فإن دورة كرة القدم للألعاب الإسلامية (كونيا 2022) التي تنظم من قبل الاتحادية الرياضية للتضامن الإسلامي ستقام في الفترة الممتدة من 9 الى 18 أوت المقبل.

والجدير بالذكر فإن ألعاب التضامن الإسلامي هي تظاهرة رياضية تنظم من قبل الاتحادية الرياضية للتضامن الإسلامي (نشأت يوم 6 ماي 1985 بالرياض) تحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي. وتعد دورة كونيا 2022 الخامسة في تاريخ الألعاب. وجرت الدورات الأولى في كل من مكة 2005 وبالامبان 2013.

وجرت آخر طبعة في باكو (أذربيجان) من 12 إلى 22 ماي 2017 بينما ستقام دورة 2025 بالكاميرون.