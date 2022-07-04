قالت وزارة الحج السعودية، إن المملكة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال مليون حاج هذا العام من داخل وخارج المملكة هذا العام، بعدما كان 60 ألف حاج العام الماضي من داخل المملكة بسبب ظروف جائحة كورونا.

وشملت الاستعدادات الجوانب التقنية، والخطط التشغيلية، وخطط لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وجميع الخدمات تقدم بجودة عالية، بما يضمن راحة الحجاج وسلامتهم.

وأضافت الوزارة في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" أن حكومة المملكة حرصت على توفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية والبشرية لتيسير أداء الحجاج لمناسكهم، وكذلك توفير دليل التوعية الصحية للحجاج بلغات مختلفة، الذي يتضمن النصائح الوقائية، والوصايا الصحية، والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، كما يتم توفير جميع الخدمات الصحية بالمشاعر المقدسة، مما يجعل رحلة الحج ميسرة لضيف الرحمن.