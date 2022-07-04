بعد ثلاثة ساعات فقط عن فتحها، أعلنت المنصة الرقمية « تذكرتي » لبيع تذاكر حفل إختتام الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، المقررة سهرة غد الاربعاء بالمركب الأولمبي هدفي ميلود، عن غلق عملية الحجز.

و كانت اللجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 قد أعلنت عن اطلاق موقع بيع التذاكر الخاص بالحفل الختامي تزامننا مع الذكرى الستين لعيد الاستقلال و الشباب 5 جويلية ، وأن التذاكر متوفرة على موقع تذكرتي tadkirati.msj.gov.dz ، الذي اشترى منه جماهير دورة وهران 2022 المتوسطية تذاكر حفل الافتتاح و كذا تذاكر جميع المباريات.

وقد تميزت عملية التسجيل بتوقف الموقع في العديد من المرات، فيما نجح العديد في التسجيل ودفع مستحقات التذكرة.

و سبب تعطل الموقع المخصص في العملية في ظهور إعلانات لبيع التذاكر في مواقع التواصل الاجتماعية بأسعار تتراوح ما بين 3 إلى 5 ألاف دينار.