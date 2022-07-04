انتخب الرياضي الجزائري سيد علي بودينة (جذيف) عضوا في لجنة الرياضيين باللجنة الدولية لألعاب البحر الابيض المتوسط، حسبما أعلنته اليوم الثلاثاء اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية.

بالمقابل لم تنجح المترشحة الجزائرية الثانية آمال مليح (سباحة) في الفوز بالعضوية في لجنة الرياضيين في الانتخابات التى جرت على هامش الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية بوهران- 2022.

وطبقا لقوانين اللجنة، يُنتخب على أربعة رياضيين - رجلان وسيدتان- بهدف ضمان التوازن بين الجنسين.

ويتمثل دورهما في الدفاع عن مصالح الرياضيين والحرص على الربط بين الرياضيين و لجنة الرياضيين للجنة الدولية لألعاب البحر الابيض المتوسط.

يذكر الجذّاف الجزائري مرشح، لمنصب عضو بلجنة الرياضيين للاتحادية الدولية للتجذيف خلال الانتخابات التي ستجرى على هامش بطولة العالم للتجذيف المقبلة بجمهورية التشيك، حسبما افادت به الاتحادية الجزائرية للتجذيف والكنوي كياك.

و كان الملاكم محمد فليسي، قد انتخب عضوا في لجنة الرياضيين باللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط خلال الطبعة الـ18 للألعاب التي جرت بتاراغونا الاسبانية في جوان 2018 .