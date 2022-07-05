حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، من استمرار موجة الحر الشديدة على بعض ولايات الجنوب، متوقعة في نفس الوقت تساقط أمطار رعدية على أخرى بغرب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن موجة الحر الشديدة التي قد تتعدى فيها درجات الحرارة 47 درجة ستواصل اجتياحها طوال نهار اليوم إلى غاية فجر يوم غد الخميس، لولايات برج باجي مختار وتندوف وأدرار.

كما توقعت الأرصاد الجوبة تساقط أمطار رعدية بداية من أمسية اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على ولايات النعامة والبيض والأغواط. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين10 و15 ملم محليا.