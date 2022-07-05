أنهت الجزائر مشاركتها في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022، في المركز الرابع برصيد 53 ميدالية منها 20 ذهبية، 17 فضية و16 برونزية.

وتعتبر هذه الحصيلة الأفضل في تاريخ مشاركة الرياضة الجزائرية في الألعاب المتوسطية، محطمة بذلك الرقم المسجل في دورة تونس 2001.

وتصدر الترتيب العام الوفد الإيطالي (48 ذ، 50 ف، 61 ب)، تليه تركيا (45 ذ، 26 ف، 37 ب)، فيما خطفت فرنسا المركز الثالث من الجزائر في اليومين الأخيرين محققة 81 ميدالية (21 ذ، 24 ف، 36 ب).

عربيا، احتلت الجزائر الصدارة متبوعة بمصر التي جاءت في المركز السادس في جدول الترتيب العام، ثم تونس (المركز 10) تليها سوريا (المركز 14) والمغرب (المركز 15).