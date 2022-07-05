أصدر السلطات القضائية في تونس قرارا بتجميد أموال وأرصدة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعدد من أفراد عائلتهما.

وحسب وثيقة رسمية تحصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، فإن القرار صادر عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وشمل القرار الصادر بتاريخ يوم الإثنين رئيس حركة النهضة وابنيه معاذ وسمية وصهره رفيق عبد السلام، والجبالي وابنتيه وزوج ابنته فضلا عن عدد من المتهمين الآخرين.

ويأتي ذلك على خلفية قضية جمعية" نماء تونس" الخيرية التي تحوم حولها شبهات فساد وغسيل وتبييض أموال.