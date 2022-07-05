سيخلف الكويتي هيثم الغيص، الذي انتخب كمرشح من الكويت في اجتماع "أوبك"، في جانفي الماضي لمدة ثلاث سنوات، بعد وفاة محمد باركيندو في منصب الأمين العام لمنظمة "أوبك".

ولد الغيص في أكتوبر 1969، في الكويت، ويعمل في صناعة النفط منذ عام 1993، ومن عام 2017 إلى عام 2021، ترأس الوفد الكويتي لدى منظمة "أوبك"، ولم يترك منصبه إلا في جوان من العام الماضي، حيث تم تعيينه نائب عضو منتدب للتسويق الدولي لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة.

يتقن الغيص ست لغات، بما في ذلك العربية والإنجليزية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والفرنسية والصينية. كما شارك في صفقة "أوبك +".

ومنذ بداية عملها في عام 2017، كان رئيسًا للجنة الفنية المشتركة (JTC) لمتابعة تنفيذ اتفاقية تنظيم الإنتاج بين دول "أوبك" والدول غير الأعضاء فيها.

يذكر أن الاتفاق بين دول "أوبك" والدول غير الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك روسيا، ساري المفعول منذ عام 2017. وهدفها الرئيسي هو تحقيق الاستقرار في سوق النفط، والتي كانت تشهد في تلك اللحظة فائضا في المعروض دفع الأسعار للانخفاض. في البداية، تضمنت شروطه خفض إنتاج المنظمة بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في غضون ستة أشهر.

ومع ذلك، تم تمديد الاتفاقية بشكل متكرر منذ ذلك الحين، وتغيرت المعايير. وهي صالحة حاليًا حتى نهاية عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، وقّعت المنظمة على ميثاق تعاون دائم في سوق النفط.