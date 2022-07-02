أسدل الستار سهرة البارحة بالمسرح الجهوي عبد القادر علولة لوهران على فعاليات أيام المسرح المتوسطي الذي شهد اهتماما بارزا للجمهور اكتشف تجارب مسرحية متوسطية جديدة وذلك تزامنا مع الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022.

وكان ختام العروض المبرمجة في إطار هذه التظاهرة الثقافية التي انطلقت الأربعاء الماضي عرض مسرحية "روزة حنيني" من إنتاج المسرح الجهوي "كاتب ياسين" لتيزي وزو ومن اقتباس وإخراج خودي أحمد والتي تابعها الجمهور باهتمام كبير.

ويحكي هذا العمل المسرحي المقتبس عن قصة "المفتش يطلبكم"، للكاتب الإنجليزي ج. ب بريستلي، قصة اجتماع أفراد عائلة ثرية حول مائدة الأكل ليأتي مفتش شرطة ويخبرهم أنه جاء ليحقق في قضية انتحار فتاة التي لم تظهر فوق الركح كانت تعمل بمصنع العائلة، ليتم طردها لتجد نفسها في الشارع دون أي مساعدة ثم تجد عمل آخر ليتم طردها منه مرة أخرى وبعد أن تعرضت للأذى من قبل ابن عائلة تقرر وضع حد لحياتها.

وينتظر تقديم هذه المسرحية ضمن جولة عبر الوطن ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل بغرب البلاد، وفق المخرج أحمد خودي.

ومن جهته أعلن مدير المسرح الجهوي عبد القادر علولة لوهران، مراد سنوسي، أنه سيتم تنظيم ورشتين لتكوين الشباب في الفن المسرحي بوهران وبتيزي وزو.

وللتذكير كانت النسخة الجديدة لمسرحية "معروض للهوى"، من إنتاج المسرح الجهوي عبد القادر علولة لوهران ومن تأليف وإخراج محمد بختي، أول عرض تم تقديمه في أيام المسرح المتوسطي الذي يدخل في إطار البرنامج الثقافي المرافق لألعاب البحر الأبيض المتوسط المنظم من طرف لجنة تنظيم حفلي افتتاح واختتام لهذا الحدث الرياضي ووزارة الثقافة والفنون.

وفي إطار هذه التظاهرة الثقافية التي تعتبر فضاء للانفتاح على تجارب مختلف الفرق المشاركة، اكتشف عشاق الفن الرابع الأداء الفني لمسرحيات "ليلتكم سعيدة" من المسرح القومي لمصر و"البيرتو أسوناغلي" لفرقة من إيطاليا و"الطاعون" للكاتب ألبير كامي من تقديم فرقة من فرنسا.