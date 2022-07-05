كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن البرنامج الصيفي لحركة سير قطارات ضواحي الجزائر العاصمة باتجاه الثنية والعفرون وتيزي وزو وزرالدة ومطار هواري بومدين.

وأفادت الشركة في إعلان إلى المسافرين بإن هذا البرنامج الجديد لسير قطارات ضواحي الجزائر العاصمة يدخل حيز التنفيذ ابتداء من نهار اليوم الأربعاء، ودعتهم إلى الاطلاع عليه غبر الروابط التالية:

الجزائر العاصمة ـ الثنية:

https://www.sntf.dz/documents/EstNEW.jpg

الجزائر العاصمة ـ العفرون:

https://www.sntf.dz/documents/OuestNEW.jpg

الجزائر العاصمة -تيزي وزو -وادي عيسى:

https://www.sntf.dz/documents/TiziNEW.jpg

آغا ـ زرالدة:

https://www.sntf.dz/documents/ZeraldaNEW.jpg

آغا ـ مطار هواري بومدين:

https://www.sntf.dz/documents/AéroportNEW.jpg